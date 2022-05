Valerie TOUBOUL

En 1993, Valérie Touboul, alors directrice artistique dans la publicité, crée sa première mini-collection de prêt-à-porter. Princesse Wally est née, se positionnant parmi les stylistes françaises aux collections en série limitée haut de gamme. Directement inspirée de sa passion pour le cinéma hollywoodien de la Grande Époque et influencée par ses origines méditerranéennes, sa mode est un subtil jeu de couleurs, de matières précieuses, de paillettes et de fines broderies. Coupes de vêtements sobres et toujours très féminines, le travail de créatrice se dévoile dans son choix audacieux de couleurs, à travers ses mélanges de matières ou par les imprimés qu'elle dessine elle-même et fait réaliser en Inde par des artisans brodeurs. Depuis 2003, une gamme de lingerie & homewear ainsi que des accessoires (sac & bijoux) ont enrichis ses collections. Très récemment installée dans le sud de la France pour retrouver la lumière et la mer qu’elle aime tant, Princesse Wally a choisi une démarche plus confidentielle : création de pièces uniques, suivies très souvent en une ou deux tailles seulement. Sa clientèle est féminine, avertie, désirant une originalité de style et une certitude de qualité.