Valérie TRABUT GOERGEN

Depuis de nombreuses années, j'exerce dans le domaine de la santé auprès de différents acteurs. Mon expérience professionnelle de 14 ans dans ce domaine allié à ma formation d'ingénieur m'ont permis de développer de solides compétences dans le domaine de la vente tant de matériels que de services.



Aujourd'hui Expert Respiratoire chez Drive Devilbiss Healthcare France, j'ai a cœur de promouvoir l'image de qualité et de sérieux de cette société fabriquant notamment les concentrateurs iGo et iFill, les polygraphes et polysomnographes Porti et les gammes de PPC Sleepcube et BLUE



Mes compétences :

Biologie cellulaire

Animation commerciale

CRM

Prospection commerciale

Fidélisation conquête

Développement commercial

Physiopathologie

Biologie moléculaire

Microsoft Office

Customer Relationship Management

Adobe Photoshop