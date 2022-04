Bruno BATS

Doté d'une expérience pluridisciplinaire acquise tout au long de ma carrière, j'ai évolué vers un poste de management en tant que responsable d'exploitation logistique où j'ai su optimiser l'organisation de mon équipe.

En véritable relais opérationnel, j'ai ainsi eu l'occasion de traiter avec l'ensemble des acteurs de la chaîne, logistique et technique, commerciale et administrative, ce qui m'a permis d'assimiler les diverses compétences nécessaire au management et à la conduite d'un projet.

A l'écoute d'opportunités sur la région, si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Management opérationnel

Animation de réunions

Chaine logistique

Esprit d'initiative

Expertise technique

Animation d'équipe

Création d'outils de gestion

Gestion des stocks

SAP

Pack office

ERP

BTP TCE

VNI ET SOMMEIL