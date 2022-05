J'ai le goût du challenge et du développement et ai démontré mon sens commercial comme mes capacités de négociation. J'ai le sens du relationnel, la rigueur, et l'autonomie nécessaires pour accomplir des missions variées.



Mes compétences :

Développement commercial en B to B

Management opérationnel des équipes de ventes

Marketing stratégique & opérationnel

Négociation commerciale

Reporting et analyse des ventes