Valérie TRIJEAN

Elis est un groupe Européen qui propose des prestations de services aux entreprises en location-entretien : 14500 salariés, 150 centres de services et de production, 290 000 clients en Europe.



Pendant ces 6 dernières années, j'ai mis en place des outils de communication interne et externe. Budget annuel : 300 K€.

Les grandes missions principales de mon poste : organisation de salons professionnels (15 événements en 2013) - relations presse (RP et élaboration des plans médias) - prises de vues - films institutionnels - participation à l'évolution du logo et de la nouvelle charte graphique avec l'agence de communication - organisation de réunions marketing de lancements de produits - suivi du plan et du budget de communication.



Mon sens de l'écoute et du travail en groupe, ma rigueur et ma réactivité m'ont permis mener à bien l'ensemble de ces projets.









Mes compétences :

Créativité

Autonomie

Adaptabilité

Réactivité

Travail en équipe

Rigueur