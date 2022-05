Valérie TRUDIN

Forte d'une expérience d'une dizaine d'année au poste d'assistante commerciale superviseur, je suis actuellement en recherche d'un nouveau poste.



Après un BAC Pro Commerce et Services, j'ai suivi une formation au Greta à Paris d'assistante bureautique et comptable. Ce qui me permet aujourd'hui d'être polyvalente.

J'ai obtenu en décembre 2012 un BTS Assistante Gestion PME/PMI via la VAE (validation des acquis de l'expérience). Ce projet m'a permis de faire une très bonne analyse de mon métier et de le valoriser.



Lors de mon expérience chez Aerotechnic j'ai pu montrer ma motivation, ma disponibilité et ma polyvalence. J'ai effectué des remplacements au service facturation. De plus, j'ai reçu une formation achats et j'ai pu renforcer ce département et faire des remplacements à temps complet et ponctuellement au cours des années.

J'ai également participé à la mise en place d'un nouveau logiciel de solutions intégrées (ERP), en coordonnant les besoins des utilisateurs, en réalisant des tableaux de bord et en suivant l'évolution de l'installation et des modifications.



Je me rends disponible dans l'entreprise et je m'investis afin d'apporter le meilleur de mon savoir faire. Je m'adapte rapidement et aime travailler en équipe.



Actuellement en mission d'intérim chez Latécoère Groupe, je suis ouverte à toute proposition professionnelle.



Mes compétences :

SAP

IFR

SPM

Internet

Achats

Comptabilité

Gestion de projet

Bureautique