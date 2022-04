Guillaume FAUCHEUX

Un diplôme d’Université en Maintenance Aéronautique en 2000.

Un diplôme de B.T.S. Électrotechnique en 1995.

Depuis 17 ans dans une entreprise de maintenance aéronautique .

Je connais le travail de logisticien, de bureau Technique et de CAMO.

Création de programme d’entretien, préparation de CDN , suivi de maintenance élaboré avec Excel pour des avions changeant de propriétaire et quelques avions suivi à l’année.

Je recherche un travail dans tous domaine où la technologie a une importance primordiale (je ne me limite pas au domaine aéronautique).



Mes compétences :

Créations de suivis CAMO sous Excel.

Achat/vente, contrôle, réception/expédition de piè

Préparation des Certificats d’Examen de Navigabili

Coordination des sous traitants.

Expertise documentaire avion.

Préparateur de dossier visite d'entretien avion.

Anglais opérationnel.

Lancement des travaux.

Préparation de devis.

Rapport d'avancement au client.

Tenue à jour des documents constructeurs.

Rédaction compte rendu de visite.

Suivi de visite avion.

Suivi de Kardex avions.

Analyse des AD.

Élaboration des programmes d'entretien.

Gestion du maintien de la navigabilité.

Tenue à jour des documents avions.