Valérie VACHER

Mes domaines de compétences :

- Marketing Relationnel : LICENCE PROFESSIONNELLE en MARKETING RELATIONNEL MULTICANAL (2012 - IAE LILLE) Thème du mémoire : le Marketing Caritatif

- Commerciales (Développement d'un portefeuille,gestion de clients grands comptes,négociation, fidélisation)Participation à la définition d'une stratégie Cciale,

- Management : Evaluation, analyse et suivi des objectifs, Définition de plan d'actions commerciaux, Recrutement et intégration de Cciaux et stagiaires

- Gestion : maîtrise des outils informatiques



Les + : Bonne gestion des situations à enjeu - Capacité à intervenir auprès d’un auditoire(clients/collaborateurs)Connaissances des outils géomarketings.

Bon Relationnel avec les clients et collaborateurs

Connaissances des différents médias (radio, presse) et du tissu économique girondin.



Mes compétences :

Animation

Animation réseau

Direct Marketing

Marketing

Marketing direct

Marketing relationnel

Relationnel