Valérie VALADE

En freelance depuis quelques années, je cherche à mettre mes compétences de coordinatrice, rédactrice et animatrice au service de projets motivants, si possible dans les domaines de la culture et de la communication. Ma présence au sein de l'équipe administrative permanente d'un théâtre pendant une dizaine d'années et mon expérience en tant qu'indépendante me permettent de mener des projets autant au sein d'une équipe qu'en autonomie.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Analyser écouter réfléchir agir

Intégration web

Édition

Rédaction web

Conception-rédaction

Coordination

Communication