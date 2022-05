Valérie VALQUIN

Mon parcours scolaire et professionnel me permet aujourd'hui de vous proposer une triple compétence dans le domaine du BTP: structure, étude de prix et travaux.



En effet, après avoir achevé ma formation de conduite de travaux à l'ESTP, j'ai intégré l'ESITC Cachan une école d'ingénieurs de la construction où tous les domaines de la construction aussi bien en bâtiment qu'en ouvrages d'art sont passés en revue.



Appréciant et souhaitant maîtriser l'aspect structurel, qui selon moi est le point le plus important au niveau technique, j'ai décidé de compléter ma formation en réalisant une spécialisation en structure béton armé et béton précontraint avec option construction métallique au CHEBAP. C'est un atout qui me permettra aujourd'hui de travailler aussi bien en bureau d'études structure qu'en étude de prix car je suis aujourd'hui plus à même de proposer des solutions techniques et des optimisations en GO.





Mes compétences :

Bâtiment

Béton armé

Autocad

Calcul de structure

Office

ROBOBAT

Ms project

Étude de prix

Béton précontraint

Charpente métallique