Valerie VAN GROOTEL

Je suis ingénieur en techniques spatiales (diplômée de Supaéro et de l'Université de Liège), formée également à la recherche scientifique (doctorat en astrophysique aux universités de Toulouse et de Montréal et chercheur pour le CNES).



Je suis actuellement chargée de recherches pour le FNRS (Belgique), où je poursuis mes travaux dans le domaine de l'astérosismologie stellaire. J'étudie les conditions physiques qui règnent au coeur des étoiles, comme les réactions nucléaires de fusion qui sont à l'origine de leur éclat.



Mes compétences :

Autonomie

Bibliographie

Capacité d'adaptation

Esprit d'initiative

Initiative

Mathématique

Méthodologie

Modélisation

Modélisation mathématique

Perspectives

Simulations

Simulations numériques