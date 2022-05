Olivier MALOBERTI

J’ai étudié les sciences pour l’ingénieur, la mécanique, la physique, l’optoélectronique et l’électrotechnique. J’ai travaillé en recherche, ingénierie et enseignement; avec mise en oeuvre de compétences en physiques, opto-électronique, matériaux, électrotechnique et C/D/FAO. Mes expérience se sont déroulées pour des outils d'expérimentation, des capteurs de lumière, des systèmes de protection (capteurs électromagnétiques et actionneurs électromécaniques des appareils de protection), pour des matériaux magnétiques, des sources de champ (développement d'outils de mesure) et des machines électriques (moteurs synchrones linéaires et rotatifs et alternateurs). Je me destine à la recherche, à l'enseignement et aux études scientifiques et techniques. Je suis motivé par la modélisation, la conception et le dessin ; la rédaction d'articles et de rapports scientifiques; la pédagogie avec des étudiants (cours, travaux dirigés, travaux pratiques, projets); la communication auprès des techniciens; la programmation et la vérification à l’aide de calculs et de simulations ; le suivi et l'aide aux réalisations, les mesures et les tests ; la gestion technique et les revues de projets ; la rédaction des rapports d’études et des notices techniques. Je connais très bien certains logiciels (Matlab, Flux, Comsol, Femm, PSPice, LTSpice, Labview, SolidEdge, MSOffice, ScientificWorkPlace, ...) ou partiellement certains autres (CadStar, Sketchup, Catia, MSProject, …). Je parle/lis/écris Anglais et ai de bonnes notions en Allemand.



Mes compétences :

Conception

Ingénierie

Bureau d'études

Modélisation numérique

Méthode des éléments finis

Modélisation 3D

Machines électriques

Modélisation mathématique

Calcul scientifique

Caractérisation des matériaux

Dessin industriel

Électromécanique

Thermique

Science des matériaux

électrotechnique

électromagnétisme

magnétisme