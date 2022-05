Valérie VANCOILLIÉ

Etant fascinée depuis toujours par les machines, je me suis orientée vers des études de conception mécanique.



Curieuse de nature, je suis toujours à la recherche de nouvelles connaissances. J’éprouve le besoin de comprendre le fonctionnement de chaque chose. J’aime la diversité et sachez que je m’ennuie facilement, il est donc important pour moi de me sentir utile.



Au cours de mes différentes expériences professionnelles, j’ai su me montrer ponctuelle, dynamique et persévérante.

Lors d'un stage, j’ai pu mettre en avant ma formation généraliste et montrer que j’étais capable de réaliser un projet d’informatique industriel. Bien qu’étant spécialisée en mécanique, je suis ouverte à tous types de projets car chacun d’entre eux m’apportera des connaissances et des compétences supplémentaires.



En tant qu’ingénieur mécanique, je suis en charge des projets innovants de la conception jusqu’à la phase d’industrialisation en passant par la réalisation de prototype et d’essais me permettant de démontrer ainsi ma capacité à travailler manuellement et à être polyvalente tout en me montrant responsable du travail effectué.



Mes compétences :

SolidWorks

MATLAB

CATIA

Mécanique

Gestion de projet

Solid Edge

Ingénierie