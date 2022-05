J'ai toujours aimé les créations manuelles, passion que je dois principalement à ma mère qui m'a appris les techniques dès le plus jeune âge. Ce qui m'a permis d'acquérir la patience et le plaisir de créer des objets uniques pour les vendre ou les offrir à toute occasion (naissance, baptême, mariage, etc.)



Mes compétences :

Humour

Patience