Valérie VARTOKIAN

Professionnelle de la vente de services & solutions IT,j'ai acquis durant 14 ans chez LEXMARK une expertise certaine.Durant cette période mon évolution et mes responsabilités ont été riches et ascendantes et m'ont permises de relever des challenges au sein d'un groupe International.

Aujourd'hui je souhaite me repositionner sur un univers connexe de l'IT tout en faisant preuve d'une réelle ouverture vers d'autres domaines, qui allient technologie & services,où mes compétences acquises pourront être transférées.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Finance