Valérie VASSEUR

Pourquoi faire simple quand on peut maîtriser le complexe.

Je me suis toujours appliquée à chercher la petite bête ;

- Celle qui permet de simplifier le travail en connaissant les fonctionnalités "cachées" des logiciels ;

- Celle qui permet de répondre précisément aux besoins du clients en connaissant les détails techniques nécessaires ;

- Celle qui permet d'éviter les erreurs en allant chercher les infos précises, quitte à passer pour une "coupeuse de cheveux en quatre"

- Celle enfin qui permet de s'enthousiasmer pour toutes les créations et innovations, culturelles, artistiques, sociales.... pour se sentir active et entretenir ses passions.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop

Muse

Macromedia Dreamweaver

Adobe Indesign

Adobe Illustrator