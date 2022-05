Valérie VASSEUR

Ayant commencee ma vie professionnelle en tant qu'assistante commerciale au sein d'une agence de 15 personnes et une centaine de clients, cela m'a pemis de developper mon sens de l'organisarion, mon autonomie et surtout mon sens de la communication. Cette experience tres enrichissante a ete pour moi tres benefique pour mon avenir et mon savoir faire acquis au fil des annees.

Ayant evoluee vers un poste d'assistante de gestion, j'ai ainsi elargi mes domaines de competences et cela est un veritable atout : dans les societes ou tout evoulue tres vite, la polyvalence est une relle competence indispensable de nos jours



Mes compétences :

Organisée