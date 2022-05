Valérie VATRON

Après avoir obtenu un diplôme de Masseur-Kinésithérapeute en 1995, j'ai, sans discontinuer, enrichi mes compétences et connaisances par des études parallèles. Formation de 3 ans en massage chinois,formation en Reiki,en kinésithérapie énergétique (synthèse d'ostéopathie et de micro-kinésithérapie),en homéopathie, en kinésiologie (depuis 15 ans), hydrothérapie du colon..... Je pratique également le Yoga depuis 15 ans et le transmet.

J'ai élaboré une technique particulière afin d'aider chacun à se libérer dans la mesure du possible de ses tensions physiques et émotionnelles, d'approfondir la connaissance de soi et de vivre en harmonie avec son corps.

D'un point de vue artistique, je danse depuis l'âge de 4 ans et après un parcours de danseuse classique et de jazz, j'ai participé à des spectacles grâce à la danse biodynamique en tant que danseuse soliste.

J'ai obtenu mes premiers cachets de chanteuse , après des années d'apprentissage. Soprano dramatique, je travaille actuellement à la création d'un album, en collaboration du pianiste, Davy Azoulay.

Je donne et anime des formations en entreprises sur la gestion du stress, la prévention des troubles musculo-squelettiques,la connaissance de soi et le développement de ses ressources.



