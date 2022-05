Valérie VERDIN

Je m'appelle Valérie et je suis coach en réussite certifié et kinésiologue, conférencière et j'anime

des ateliers tel que " La découverte de Soi", "Le fonctionnement de la pensée", "atteindre son objectif" "la confiance en soi" etc.....

D'une manière individuelle ou en groupe je vous guide afin que vous trouvez facilement, durablement et dans le plaisir vos propres solutions. Par la pratique du Reiki je vous oriente vers une nouvelle paix intérieure et la découverte de votre monde intérieur et la visualisation créatrice et l'hypnose légère vous apprendra peu à peu à découvrir vos réels besoins.

Je me ferrai un plaisir de vous donner d'autres informations info@leveilauxbonheurs.be



Mes compétences :

Coach en réussite

Tarot symbolique

Reiki

Méthode Anthony Robbins

Kinésiologie

Métaphores