Valérie VERNEVEAUX

Méthodique, organisée et efficace sont des qualités que j’ai mises en avant au cours de mes différents emplois.

Ayant travaillé dans divers domaines du secrétariat, en 28 ans d’expérience j’ai pu acquérir une solide formation du domaine administratif, commercial, ainsi que de l’accueil tant physique que téléphonique.

De ces diverses expériences, j'ai tiré rigueur, discrétion, autonomie et sens de l'organisation.

Mes choix et mes désirs, reflètent mon état d’esprit, dynamique, diplomate, rigoureuse, discrète et souriante, je possède un réel sens du relationnel.

Forte d’un esprit d'initiative, tout en étant autonome, j’apprécie particulièrement le travail en équipe, et c'est en m'appuyant sur cette personnalité sociable et ma soif du travail bien accompli que je mène les missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

Souriant et avenant

Courriers/organisat°

Accueil physique et téléphonique

Sens du contact et excellent relationnel