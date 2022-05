Valérie VERNY

Expérience professionnelle

Cabinet conseil en ressources humaines sur Toulouse

Psychologue du travail et Coach professionnelle certifiée

Gestion du stress et de l'Anxiété - épuisement professionnel - (Outils cohérence cardiaque)

Ateliers de Méditation de pleine conscience

Préparation aux oraux des concours



- Expérience de 20 ans à Toulouse dans 4 cabinets conseil en Ressources Humaines avant de créer IDéeO conseil: mettre en avant ses idéaux ses projets et ses rêves.



Consultante recrutement - Approche directe - Organisation du travail - Bilans de carrière et de compétences/Reconversion professionnelle : Groupes internationaux - sportifs de haut niveau - industrie automobile -électrique - ferroviaire - Bâtiment - Tertiaire - Hôpitaux et Cliniques - Formation Professionnelle : Management et Cohésion d'équipe - formation de formateurs - Gestion des conflits - Gestion du temps - savoir s'affirmer - Prise de parole en public - les pièges à éviter en entretien d'embauche -Le CV stratégique. Gestion du stress - Affirmation de soi - Cohésion d'équipe - Inventaire MBTI - MBTI et cohésion d'équipe, etc.



Bilans de compétences Agrément : Fongécif -(ANFH fonds de formation du personnel hospitalier)- FAFSEA - - UNIFAF - Fafséa - UNIFORMATION

Reclassement de personnels militaires (officier et sous officiers)

Bilans de compétences personnel D.G.A) - CNES - Labinal - CNRS - TBS , etc.

Coaching individuel - coaching d'équipe - Coaching de performance et Coaching de sportifs - préparation mentale de sportifs de haut niveau. - Golf - rugby - handball - plongeur.



Professeur Vacataire (Ressources Humaines) T.B.S. Toulouse - Business School



Orientation pour les jeunes et réorientation : bilans jeunes et étudiants



Gestion du stress et de l'anxiété par la cohérence cardiaque et la cohérence émotionnelle. Sessions de formation ouverte a toutes personnes.

Méditation de pleine conscience et thérapie d'acceptation et de l'engagement nouvelles orientations de la troisième vague des TCC formée au CHU de Lille (Dc Servant et Jl Monestes)





www.ideeoconseil.com



Mes compétences :

Capalliance pro 31

Bilan de compétences

Coaching

Golf