Valérie VERRIE

Sortie de BTS en 89, après une scolarité passée dans l'Aisne - Entrée chez MANPOWER comme assistante d'agence en Septembre 1989, sortie en 2006 dont plusieurs mutations volontaires (Château Thierry, Meaux, Paris, et la dernière à MILLAU dans l'Aveyron pendant 11 ans). Que de belles, étranges rencontres ! Que de vies croisées ! Un métier utile, passionnant.



D'octobre 2006 à août 2007, secrétaire de direction chez FABRE 2012 en Aveyron. Rencontres formidables, mais travail non satisfaisant pour moi car mon poste n'a pas été défini à mon arrivée, et ne l'a finalement jamais été ! Mais grande expérience quand-même !



Novembre 2007, secrétaire dans une Etude Notariale à LEZIGNAN CORBIERES (Aude) : nouveau défi, moi qui ne connait rien à ce monde ! C'était super !



Depuis 2009, retour en Aveyron. Découverte d'un nouveau milieu professionnel, l'expertise comptable ! Encore et toujours de la nouveauté ! Très vivant, très intense ! D'abord secrétaire standardiste pendant 10 ans, mutation interne vers le Service Social & Pôle RH fin décembre 2019.... retour à mes premières amours, la GRH...



Une jeune étudiante en droit social à 51 ans, un nouveau défi !



Mes compétences :

Rédaction lettres

Orthographe

Accueil

Secrétariat

Relations clients

Organisation du travail

Relations sociales

Droit social