Valerie VETTER

Dès le mois de janvier, j'ouvre un cabinet de conseil micronutritionnel à Paris.

les consultation de conseil micronutritionnel s'adressent aux particuliers et je propose également du coaching micronutritionnel et bien être en entreprise sous forme de conférence ou de séance individuelle pour les salariés.



La micronutrition s’appuie sur les bases fondamentales de la biochimie pour optimiser les réactions métaboliques indispensables au maintien de la santé.

Elle agit sur 4 axes principaux :

L’écosystème intestinal, constitué par le microbiote intestinal, la membrane intestinale et les cellules immunitaires, c’est l’interface entre le milieu extérieur et l’organisme. Son équilibre est indispensable à la digestion et l’assimilation des nutriments et micronutriments mais aussi à la régulation du système immunitaire dont 60% des cellules se trouvent au niveau intestinal.



Le stress oxydatif, processus physiologique qui, s’il devient excessif ou non contrôlé, participe au développement de nombreuses pathologies (athérosclérose, pathologies neurologiques dégénératives, arthrose, DMLA, complications de diabète…).



Le statut en acides gras oméga 3, ces molécules interviennent dans la fluidité membranaire des cellules, orientent les synthèses d’éicosanoïdes antiinflammatoires et sont reconnues pour prévenir du risque cardiovasculaire.



Les neuromédiateurs : sérotonine, noradrénaline et dopamine dont les précurseurs sont des acides aminés apportés par l’alimentation.ils sont indispensables au maintien de la motivation, de la concentration, de ma mémoire et au bienêtre moral.





Cette nouvelle approche vise à dépister les déficits ou déséquilibres en micronutriments (vitamines, minéraux, oligoéléments, antioxydants, probiotiques, prébiotiques..) grâce à des questionnaires d’évaluation alimentaire, de dépistage de déficit micronutritionnel et à des bilans biologiques spécifiques (stress oxydatif, risque cardiovasculaire, intolérance alimentaire..).



Ce bilan personnalisé permet d’établir un programme alimentaire parfaitement adapté aux besoins de la personne selon son terrain, son mode de vie et ses éventuelles pathologies. Ce programme est associé à la prise de compléments alimentaires adaptés pour palier aux déficits que l’alimentation ne peut, à elle seule, combler.

Cette démarche ne se substitue en aucun cas aux thérapies conventionnelles déjà mises en œuvre chez le patient, mais permet au contraire de les potentialiser et de diminuer d’éventuels effets secondaires. De plus le patient adopte une attitude active face à sa maladie, ce qui est toujours bénéfique sur le plan psychologique.



Cette discipline s’adresse à toutes les personnes désireuses :

d’améliorer leur hygiène de vie dans un but préventif, de maintenir leur capital santé et de ralentir les signes de l’âge.



de soutenir leur organisme lors d’un régime, d’un sevrage tabagique, d’un mode de vie stressant, d’une préparation sportive…

de corriger un trouble fonctionnel tel qu’un problème digestif, cutané, du sommeil, ostéoarticulaire, fatigue chronique..etc

d’accompagner une pathologie chronique (maladie cardiovasculaire, diabète type 2, cancers, maladies autoimmunes, fibromyalgie…).





Je me tiens à votre disposition pour toute demande d’information.



Mes compétences :

Coaching

Conseil

Micronutrition

Santé