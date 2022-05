Valerie VIAL SIMONIN

Mes interventions de conseil auprès d'entreprises de secteurs variés additionnées à mes expériences à l'étranger et à ma formation généraliste me permettent d'avoir aujourd'hui une connaissance large des préocupations économiques afin d'accompagner au plus près mes clients dirigeants d'entreprises.



Dirigeante de ma propre entreprise, je m'attache à transmettre à mes collaborateurs l'esprit de service adapté à nos clients pour obtenir leur plus grande satisfaction.



Je suis, par ailleurs, élue au Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables où je participe entre autres à la Commission Promotion de la Profession auprès des Jeunes.



Mes compétences :

Accompagnement

Chef d'entreprise

Conseil

Conseil en gestion

EXPERT COMPTABLE

Formation