"Commerçante dans l'âme!"

Directrice de boutique, passionnée par le monde de la mode avec une expérience de plus de 15 ans en B to C et B to B, et en management d'équipe, en visuel merchandising, et création artistique.



Mes compétences :

Accueil

Management

Management equipe

Motivée

Réalisation

Réalisation des objectifs

Service client