Valérie VIGNOLLE-DUSAUSSOY

Après 2 expériences en Contrôle de Gestion, dans le secteur du BTP (Santerne), puis dans le milieu industriel(Groupe Parisot), me voici depuis 12 ans ans au sein du groupe Bonduelle. Pendant 5 ans, j'ai occupé les fonctions d'experte fonctionnelle Finance et Achats a la DSi au sein d'une équipe projet créée par le groupe Bonduelle pour la mise en place de l'ERP JD Edwards (WS) .

Ce projet fut une expérience passionnante : découverte d'un groupe d'envergure internationale, multiples interlocuteurs en France et à l'étranger, et recherche des meilleures solutions pour faire d'un déploiement de JDE un succès pour tous!

Recensement des besoins, Gap Analysis, rédaction des spécifications, paramétrage, tests d'intégration, formation des users, bascule à blanc, go-live, back-up, stabilisation...le jargon d'un projet SI n'a plus de secret pour moi maintenant !

Depuis 7 ans me voici de retour en opérationnel, au contrôle de Gestion Achats du Groupe. Mon expertise dans le SI JDE m'est très utile aujourd'hui, pour mettre en place des outils de décision en adéquation avec le SI, et pour jouer le rôle de key-user de l'équipe achats.

Mon esprit d'analyse, mon sens de la méthode, ma curiosité, mon esprit d'initiative et ma capacité d'adaptation à de nouveaux interlocuteurs seront sans doute mes principaux atouts pour poursuivre une carrière en Contrôle de gestion.



Mes compétences :

ERP

JD Edwards

Adaptabilité

Cognos

Projet SI

Achats