Valérie VIGUIER

Forte d'une expérience de 14 ans dans le Tourisme en tant que Conseiller Voyages à Paris ,

j'ai pris la décision de partir en province et de m'y installer avec ma famille.

Très motivée par ce nouveau challenge, je travaille aujourd'hui à Bordeaux dans une agence à fort potentiel et leader dans sa région.

Je connais bien tous les différents rouages de l'agence de voyages traditionnelle de la gestion des clients Société, Tourisme, Groupe, à la gestion administrative de l'agence, ainsi que la négociation de contrats auprès des divers prestataires.

Je parle Anglais (Toiec 780 pts ), j'ai des notions en espagnol . Je maîtrise les logiciels bureautiques word, excel, logiciel de réservation Amadeus et logiciels de comptabilité Sogetour. Gestour, Iga

Mes précédents emplois m'ont toujours apporté une grande polyvalence et de solides connaissances.









Mes compétences :

Anglais courant

Nombreux séjours à l'étranger ( Japon, Chili, Arge

Sens de l'écoute, de l'Accueil, de la relation

Efficace, impliquée - adaptabilité

Polyvalence

Maîtrise Amadeus

Sogetour

Word - Excel - Powerpoint