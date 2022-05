Domaines de compétences :



Relations commerciales : interface avec les clients - environnements BtoC et BtoB



Evènementiel : organisation de réunions, évènements clients et partenaires, participation aux salons professionnels



Ressources humaines : administration du personnel (recrutements, contrats, paye, congés, fomations)



Gestion administrative : négociation et gestion des contrats fournisseurs et prestatiares, facturation, relances, comptabilité