Louis-Pierre GUILLAUME

Transformation digitale | Innovation collaborative | Transfert des savoirs | Efficacité collective.



Consultant et formateur, j’accompagne les organisations dans leur transformation digitale, via la mise en place de nouveaux modes de fonctionnement, l’adoption par les usages de la plate-forme collaborative O365, le déploiement des réseaux sociaux d'entreprise, la mise en oeuvre de communautés d’innovation, le développement et la localisation des compétences, et l'intelligence artificielle.



À partir d’objectifs business, ma méthode est de co-construire le changement avec une démarche ascendante, de réaliser la transformation en impliquant les parties prenantes, puis de mesurer la réalisation des objectifs et l'engagement des collaborateurs.



• Vingt ans de pratique dans la création et le leadership de programmes de management des connaissances, d’adoption d’outils collaboratifs et de gouvernance des communautés au sein de grandes entreprises industrielles (Schneider Electric, Areva, Schlumberger).

• Vice-président de l'association "CoP-1 Knowledge Management & Collaboration", une communauté de 40 praticiens dans ces domaines.

• Enseignant à KEDGE BS, SKEMA BS et au CNAM, conférencier, co-auteur d’articles scientifiques et de deux livres sur les communautés d’innovation et les communautés d’apprentissage.



Nous voulons tous avoir accès à des connaissances instantanées et pertinentes, dans notre contexte, n'importe où, n'importe quand.

Pour que cela fonctionne, nous avons besoin de la technologie, bien sûr, mais nous avons vraiment besoin de personnes désireuses de partager et de réutiliser les connaissances, dans le flux du travail.



Le partage et la réutilisation exigent la confiance. Et la confiance entre les gens n'existe qu'au sein de communautés. Des communautés dynamiques sont donc essentielles.



Pour en savoir plus :

• 90+ présentations, publications, contributions, vidéo : http://conferences.amallte.com

• http://www.amallte.com



Mes compétences :

Gestion des connaissances

KM

Web 2.0

Réseaux sociaux

GED

Accompagnement du changement

Management

Gestion de projet

Informatique

Industrie

Energie

Business Analytics

Stratégie digitale

Community management