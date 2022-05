Valérie VINEE

• Longue expérience en produits de grande consommation sur de multiples marchés

• Forte capacité à promouvoir des produits techniques dans différents circuits

• Compétences à former et encadrer de nombreux publics

• Une grande aisance relationnelle conjuguée à la culture du résultat



Après plus de 20 ans d'expérience commerciale essentiellement dans les univers de la grande distribution et de la pharmacie, j'ai obtenu mon titre (répertorié au RNCP - niveau III) de Formatrice Professionnelle d' Adultes. Cette formation (de 9 mois à temps plein) m'a permis de faire le lien entre mon expérience professionnelle et les ingénieries de formation et pédagogique. J’ai ainsi développé des actions de formation et d’accompagnement vers et dans des parcours de formation. A la rentrée 2010, je suis intervenue auprès de jeunes adultes (groupes de 20 à 26 pers en alternance - BTS MUC & NRC à la CCI de NANTES), (groupe de 13 préparatrices en pharmacie en formation continue - CQP dermo-cosmétique pharmaceutique à l'IFOCOTEP - CFA de Nantes). La précarité et l'insuffisance de ces missions dans la formation ne m'ont pas permis de continuer. Depuis, j'ai à nouveau exercée en tant que chef de secteur agro-alimentaire en GMS durant un remplacement de congé maternité. Aujourd'hui, je recherche activement à exercer une activité (plutôt sur la Vendée et les départements limitrophes) à la fois dans les domaines de la formation et commercial. Je vise plutôt un emploi permettant d'avoir des responsabilités et la possibilité d'encadrer une équipe à moyen terme. Ce pourrait être un poste d'animatrice de réseau, de déléguée commerciale, de chef de secteur, de manager terrain-formatrice d'équipe, de chargée de relations entreprises, de consultante-attachée de recrutement... Je souhaite poursuivre ma carrière dans le domaine commercial en lien avec le "terrain", plutôt en produits de grande consommation et de préférence dans le secteur de la santé/beauté au vue de mon expérience, cependant je reste ouverte à d'autres... J'aimerai l'orienter vers une fonction touchant la formation notamment en vente & merchandising puisque j'y ai plus de 20 ans de pratique.

Depuis 2011 en parallèle de mon activité principale, je suis devenue conseillère culinaire chez VORWERK FRANCE pour faire connaître LE THERMOMIX, ce robot magique désormais connecté depuis la rentrée 2016 avec le modèle TM5. J'ai commencé cette activité à temps choisi et depuis début 2014, je l'exerce plutôt à temps plein.

J'ai aussi pour centres d'intérêt : la cuisine, le bricolage et le voyage. C’est ainsi que je fais souvent de belles rencontres dans le but de partager beaucoup de convivialité.

Alors n'hésitez pas à me contacter afin d'échanger sur tous ces sujets. :)



Voici mes compétences développées & atouts personnels :



- Faculté d’adaptation importante : nombreux déplacements sur le grand ouest avec des missions variées et interlocuteurs différents



- Animations de groupes de travail, de sessions de formation en techniques de vente, communication et merchandising



- Conduite de projets, encadrement d'équipe



- Gestion de la relation clients, aisance relationnelle



- Capacité de gestion des priorités, d'implication professionnelle



- Sens de l’écoute, de l’observation, de l'analyse, des responsabilités



- Force de conviction, esprit d'équipe, fédératrice



- Organisée, rigoureuse, intègre, efficace, persévérante



- Réactive, dynamique, autonome, enthousiaste



Mes compétences :

Accompagnement

Animation

Beauté

Commerciale

Communication

Conseil

Cosmétique

Formation

Formation continue

GMS

Hygiène

Merchandising

Parfumerie

Parfumerie cosmétique

Pharmacie

Prospection

Relation commerciale

Santé

Tutorat

Vente

Vente conseil

ventes

Relations commerciales

Développement commercial

Négociation

Marketing

Management