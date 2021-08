Chrystelle BRÉGER

Lors de mon parcours professionnel, jai eu la chance de me confronter à plusieurs expériences du domaine des RH qui mont permis dêtre en charge de diverses missions (Pilotage de projet Formation Recrutement...). Ces expériences mont permises de déterminer mon projet davenir.

Je veux affirmer mon identité professionnelle actuelle et devenir actrice du développement des RH avec comme axe particulier la gestion de lhomme au travail.

En tant que professionnelle des Ressources Humaines, jai à cœur de développer les ressources du personnel, pour une plus grande efficacité, au profit de la stratégie dune entreprise.

Mes objectifs principaux :

Développer les compétences des salariés, tout au long de leur carrière professionnelle

Ajuster les nécessités économiques avec les réalités sociales de lentreprise, autrement dit, rapprocher la dimension humaine et économique, faire prendre conscience aux collaborateurs des enjeux de lentreprise et vice-versa. Être linstrument du dialogue social.

Incarner le lien entre les collaborateurs, les services de lentreprise et les différents pôles dexpertise, afin de faciliter le partage et lapprentissage en continu, et de contribuer à ce que chacun soit acteur de sa carrière !

Aujourdhui, je souhaite être multi-facettes et mobiliser mes compétences transversales au travers des missions telles que :

La gestion de carrière La gestion des compétences

Le recrutement Le coaching

La formation La mise en place déléments de motivation.



Recruter de nouveaux salariés: recruter des talents est la condition sine qua none à une entreprise performante et innovante !

Motiver et fidéliser les salariés de lentreprise: avec plus de 30% de salariés en CDI qui démissionnent avant la fin de leur première année, cest une mission primordiale !



Mon esprit curieux et ouvert, mes compétences danalyse, de rigueur avec un souci de développement de réalisation qualitative, un tempérament de conquête aimant être force de proposition, ainsi que ma persévérance sont des points dappui fort de mon projet professionnel.