Valérie VION

Mon parcours professionnel, très diversifié et enrichissant, m'a permis aujourd'hui de créer depuis 2010 une société de consulting spécialisée dans le développement d'objets promotionnels comme la maroquinerie, les coffrets, les bijoux, le textile, la décoration des vitrines pour les grandes marques de luxe, mais également pour des laboratoires, des coiffeurs, et autres secteurs.



Ancienne salariée de chez L'Oréal, J'ai longtemps exercé le métier de Développeur/Achats au sein du département Marketing Animations pour la marque Helena Rubinstein suivant l'ensemble des projets confiés de leur création avec les designers, leurs développements avec le panel de fournisseurs jusqu'à leurs livraison en Centrale. Après 8 ans chez L'Oréal, j'ai intégré différentes sociétés de trading afin de parfaire ma connaissance du côté des usines et pouvoir ainsi mieux répondre aux demandes de mes clients.

Le fait d'avoir été à la fois une cliente et aujourd'hui un fournisseur est un atout majeur permettant de comprendre facilement et aisément les demandes des clients et surtout le respect de leur délai de livraison.



Mon rôle est de pouvoir décharger les clients dans leur travail, de les accompagner dans leurs projets, de les conseiller et ce depuis la création jusqu'à la livraison de leur commande dans les centrales. Aujourd'hui, cette façon de travailler satisfait un grand nombre de clients et le fait de travailler en direct avec les usines, supprime des coûts non négligeables ce qui est très recherchés actuellement.



Mes compétences :

Compétence commerciale

Sérieuse et le soucis d'assumer mes missions

Rigueur dans le travail

Professionelle