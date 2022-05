Valérie VIRON-MESSEN

Tout au long de mon évolution professionnelle en milieu industriel ( sites classés) et tertiaire, je me suis attachée à adapter les moyens à l'importance des enjeux et à optimiser les processus pour améliorer le confort, la motivation et la performance de chacun.

Dotée de bonnes capacités relationnelles, d'un esprit pratique, rigoureux et synthétique, je sais être à l'écoute, attentive aux conseils et aux expériences des autres, pour envisager la réalité sous des angles variés et proposer alors des solutions adaptées et réalistes.



Divers:

Vice-présidente des parents d'élèves

Monitrice fédérale de snowboard, encadrement en club

Adjointe aux finances



Mes compétences :

Maintenance

Management

Amélioration continue

SAP

Services Généraux

Facilities Management

GMAO - Maximo

Lean Six Sigma