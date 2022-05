Je me suis mise en pré-retraite et espère découvrir d'autres milieux professionnels, j'ai repris une formation en gestion mentale.

J'aime la décoration d'intérieur, la lecture, l'écriture, les arts et notamment je peins des tableaux aborigènes. J'aime aussi l'extérieur en jardinant et pratiquant la marche.

J'aime m'occuper d'enfants et organiser des activités.

J'aime beaucoup les voyages et découvrir d'autres façons de vivre.



Mes compétences :

Motivée