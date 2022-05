Valérie VOEGELIN

Forte de 20 années dans le tourisme (et plus particulièrement à la Direction de Résidence de Tourisme en Alsace pour de grands groupes leader sur le marché européen tels que Pierre &Vacances Center Parcs ou Lagrange Vacances) et entourée d’un important réseau de partenaires, j'apporte mon expertise sur-mesure auprès des futurs acteurs du tourisme ainsi qu’auprès des professionnels confirmés dans la gestion quotidienne de leurs établissements touristiques afin d’en améliorer la rentabilité, la qualité et l’attractivité.



Vous disposez d’un projet de création d’hébergement touristique de type maison d’hôtes ou gîte ?

Vous êtes propriétaire d’un hébergement touristique de type chambre d’hôtes, meublé de tourisme ou hôtel, et souhaitez en augmenter le taux d'occupation ?



Success Tourim a pour objectif d’accompagner et conseiller individuellement les porteurs de projet de chambres d’hôtes, gîtes ou meublés de tourisme dans l’étude de faisabilité de leur projet, dans la connaissance de tous les aspects de leur future activité et dans leurs démarches.

Et également d’accompagner et conseiller individuellement les propriétaires d’un hébergement touristique existant (chambre d’hôtes, gîte, meublé de tourisme, résidence de tourisme, hôtel) dans les axes de travail suivants :

> audit,

> étude de faisabilité,

> décoration / aménagement,

> respect des normes et de la réglementation,

> stratégie marketing,

> exploitation.



Bien penser son projet permet d’éviter les écueils ! …



Mes compétences :

Tourisme

Leadership

Relations sociales

Management

Important réseau personnel

Seniors

Créativité

Gestion administrative et financière

Marketing opérationnel

Vente

Développement commercial/communication

Informatique

Veille stratégique

Gestion de projet

Négociation

Décoration

Trade marketing