Bonjour,



Forte de 10 ans d'expérience en Audit Financier et en Contrôle de Gestion, je recherche aujourd'hui un poste et une entreprise me permettant d'encadrer et d'animer une équipe de contrôle de gestion afin de fournir à la direction des analyses économiques et financières appropriées.



Motivée, j'espère bientôt pouvoir vous apporter ma collaboration.



Mes compétences :

Budget

Comptabilité

Finance

Gestion budget