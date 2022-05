Valérie WEINLING

Tempérament et personnalité : organisée, dynamique, disponible, adaptable, polyvalente, sens du service, rigoureuse, esprit d'équipe, relationnel aisé, force de propositions, conscience professionnelle, déterminée et pédagogue.



Administratif : Détermination de matériel spécifique hydraulique, établissement de devis, saisie/suivi de commandes/livraisons, relances, application de la politique commerciale, gestion de litiges, organisation d'évènements (rendez-vous/réunion, réservation salle/hôtel/taxi/...), gestion de plannings, courriers, comptes-rendus, gestion du temps et des priorités, négociations, suivi et gestion des plannings de congés et de formation du personnel...



Informatique : SAP, Lotus Notes, CRM, Pack office, Sphinx, EBP gestion, Cimsup.



Langues : Anglais (notions + techniques).



Autre(s) : PSC1, autorisations de conduite (1 et 5), SST.



Mes compétences :

Professionnalisme

Organisation

Esprit d'équipe

Adaptabilité

Dynamisme

Force de proposition

Disponibilité

Empathie

Assiduité

Efficacité