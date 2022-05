Valérie WINKLER

Forte d’une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de la gestion administrative et financière des entreprises, je m’applique à être à la fois un conseil avisé pour la prise de décision stratégique, et un acteur efficace dans le déploiement de solutions opérationnelles.

Mes principaux domaines de compétences : comptabilité/fiscalité, contrôle de gestion, gestion budgétaire et GRH.



Mes compétences :

Système d'information

Gestion administrative

Administration des ventes

Gestion des ressources humaines

Gestion budgétaire

Contrôle de gestion

Fiscalité

Comptabilité