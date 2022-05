Valerie WIRTH

Diplômée universitaire d'ART-THERAPIE à la Faculté de médecine de Tours.

Spécialisation en EDUGRAPHIE (accompagnement avec le "bel écrit" la calligraphie) et en MUSICOTHERAPIE par l'AFRATAPEM à Tours. Dominante principale l'expression corporelle : la Danse dans le sens large du terme.

Certifiée Coach Thérapeute, conseiller en relation d'aide au sein de la SARL CAP EN ARH , spécialisée dans l'assistance et le conseil dans le domaine administratif et les relations humaines.

Une reconversion après 2 longs parcours professionnels dans le domaine administratif et financier en temps que Comptable, Responsable comptable, Chef de service et Manager



Mes compétences :

Accompagnement

Art

Art thérapie

Coaching

Développement personnel

Gestion administrative

Gestion sociale

Recrutement

Relation d'aide

SAP R/3