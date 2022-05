Valerie YVON

J'ai 45 ans , 3 grands enfants

Je viens de bénéficier d’une remise à niveau de 96 heures en bureautique à l’AFPA

Je justifie de 9 ans d’expériences comme aide préparatrice ainsi qu’une année en tant qu’agent hospitalier (douches des patients, nettoyage des chambres).

Le métier de téléconseillère je l’ai pratiqué pendant 3 ans auprès d’un groupe d’assurance (appels sortants, prises de rdv, informations sur les différentes assurances auto, habitation, mutuelle)

J’ai une bonne connaissance du secteur médical et une bonne approche avec le patient.

Mes différentes expériences professionnelles m’ont permis d’effectuer l’accueil physique, téléphonique, la planification d’emploi du temps, tri, rangements et envoi de courrier.

Je suis une personne motivée, souriante, dynamique, ayant le sens du relationnel et de l’écoute





Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel