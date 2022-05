Valérie YVON

Je travaillle depuis 1985 dans les secteurs de l'enseignement, et de la formation en Français

(préparation aux concours de la fonction publique) et en français langue étrangère ( cours, évaluations, bilans). je suis auteur (une publication, d'autres textes en attente)

J'ai une bonne connaissance de la littérature française et étrangère, je suis cinéphile : je vais au moins huit fois au cinéma par mois, et je suis amatrice de lieux culturels variés.

J'ai une pratique longue et diversifiée d'écrits, de sujets de concours, de compte-rendus et bilans de formation .

Je recherche surtout des contrats de biographe. J'ai besoin de nouveaux contacts pour cela

Je recherche éventuellement un poste dans le domaine culturel : librairie, association culturelle, cinémathèque, musée.

Je peux communiquer en Anglais dans ma pratique professionnelle



Mes compétences :

Gestion de groupes d'enfants et d'adultes

Rédaction

Pédagogie

Communication

Organisation