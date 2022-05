Valérie ZANON

One Sweet® est un site de vente e-commerce qui propose des bijoux tendance et dans l'air du temps, aux accents ethniques et Boho Chic.



Le voyage reste un fil conducteur chez One Sweet®.

Qu’il soit à travers les époques, les mondes réels et fantaisies, ou les horizons, la marque traduit au fil de ses collections une volonté de partage, propre à son amour de la découverte et de l’ailleurs.



Cornes de gazelle faites-main, pompons colorés, chaînes superposées, coquillages, ….

Les matières et les sujets utilisés pour les nouvelles collections respirent le voyage et les horizons nouveaux.



Entre Orient et Amérique, ethnique et gipsy, matières brutes et motifs raffinés, le métissage s’opère :

Métissage de couleurs, de matières, et même d'univers !

Les jeux de superpositions et de mélanges sont à l'honneur ....



http://one-sweet.com



Mes compétences :

Anglais courant

Permis de conduire

Italien bilingue