Valérie ZIMMER

Cofondatrice et dirigeante de la société Divart créée en septembre 2004, j’ai effectué un transfert de compétence pour commercialiser de la céramique d'art contemporaine multi-ethnique principalement manufacturée, mais aussi des céramiques en Raku et en terre vernissée reproduites en édition limitée signées d’artistes...



Divart à depuis introduit dans sa collection d’autres objets d’art signés, comme des miroirs en aluminium, laiton et cuivre martelés sur bois, réaliser sur des thématiques contemporaines et africaine.



La clientèle B2B s’inscrit principalement dans l’hexagone mais est également européenne...



Les collections de céramiques et miroirs sont aujourd'hui accessibles via le site internet http://www.divart.fr









Mes compétences :

Vente

Achats

Marketing

Luxe

Art

Finance