Valerio FRANCHINI

A 26 ans j'ai déjà 6 ans d’expérience dans la vente directe a mon actif . Celles ci passées auprès de différents partenaires m'ont permis d'affiner mes techniques de vente , acquises lors de mon diplôme, de me confronter a tous types de clientèles et de situations, du grand public a la clientèle aisée, de la gestion d'un stock a la gestion d'une boutique



Âpres ces six années j'ai décidé d'orienter ma carrière vers la vente directe hautement qualitative et le luxe. J'ai eu l'honneur d’accéder a ce milieu professionnel spécifique , grâce a la Maison du Chocolat.

Au terme de 5 mois, je me suis vu confier l'ouverture de ma propre boutique en tant que premier vendeur, ce qui fut un grand succès



Cela m'a permis d'affirmer mon autorité et ma capacité a gérer une boutique et son équipe, tout en me confortant dans l'idée de travailler avec cette clientèle exigeante et demandant l'excellence



Apres France loisirs , j'ai intégré les espaces SFR , dans le domaine de la téléphonie , ou il faut allier expérience client hors pair et respect des chiffres



Homme de terrain, ma culture des résultats de ma volonté d'exploiter ma force de vente avec les particuliers me pousse aujourd'hui a chercher un poste d'encadrant en petite structure, en tant que premier vendeur et affiliés.



Mes compétences :

Vente

Leadership

Autonomie