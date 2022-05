Valeriu OSTAP

Personne d'action avec des solides compétences dans le domaine Finances, Expertise Comptable, RH et management.



Capable d'analyser des situations complexes et de motiver les équipes pour l'accomplissement des meilleures performances. Mes habilités relationnelles me permettent de gérer des situations impliquant des services transversaux ( ventes, ressources humaines, juridique, financier et opérationnel) de les mobiliser dans l'atteinte des objectifs ambitieux.

Mon expérience m'a permis d'acquérir des compétences approfondies dans le montage des budgets prévisionnels, gestion de cash flow, valorisation des entreprises, ainsi que les opérations de croissance externe.

Habile dans le développement des services financiers je suis le garant de la qualité de la communication financière.



Mes compétences :

eCommerce

Management

Mergers & Acquisitions

Cash Flows

Audit

Fiscalité

Contrôle de gestion