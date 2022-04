Christophe BORHIS

* Conception, développement de logiciels (embarqués), optimisation, tests et support *



- Langages de programmation : Assembleur (Atmel, ST Microelectronics, NXP), C / C++, QT, Visual C++, Visual Basic, Java, Windev, Delphi

- Environnement de développement : QT Creator, Eclipse, Visual Studio 6, Git, SVN, JIRA



Spécialités :

- Cartes à puce : applications (ex. Calypso), personnalisation, industrialisation, applications pour lecteurs de cartes (Smartware, ASK, Micropross), protocoles de communication (ISO 7816, ISO 14443, Innovatron)

- Tickets électroniques : applications embarquées pour lecteurs de code-barres portables, applications PC/Mac (QT) pour contrôle d'accès, Distributeur Automatique de Billet



Mon profil LinkedIn : http://www.linkedin.com/in/christopheborhis

Mes compétences :

Carte à puce

RFID

C