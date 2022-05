Valery AMBROISINE

Valéry Ambroisine, formateur consultant polyvalent et spécialisé dans la VAE

Dynamique,communicatif, enthousiaste, dans le secteur de la formation continue et du secteur éducatif . La formation et mon investissement , au cours de mon experience, a provoqué un engagement en moi à toute épreuve où la notion de mutualisation de savoir et de compétences est fondamentale entre le formateur et les apprenants .Ainsi, au travers de viadeo j'envisage, dans la mesure du possible étendre mon réseau relationnel, non pas dans un esprit de fermeture , mais dans esprit large, afin de se mutualiser .



Mes compétences :

ACCOMPAGNEMENT A L'EMPLOI

AISANCE RELATIONNELLE

ESPRIT D'EQUIPE

ACCOMPAGNEMENT VAE

DYNAMIQUE ET SOUCIEUX DU RESULTAT

BILAN DE COMPETENCES

COACHING

TECHNIQUE DE RECHERCHE D'EMPLOI

DYNAMIQUE DE GROUPE