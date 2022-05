Valery BERNARD

J' ai débuté ma carrière il y a 22 ans en bas de l' échelle comme monteur et gravi les échelons pour devenir responsable d'affaire dans le domaine de l 'électricité tertiaire.Plus spécialisé dans les projets mon expérience de terrain me permet de mieux gérer et anticiper sur mes opérations .j'utilise également un réseaux de sous-traitant acquis au fil des années pour réaliser mes opérations en complément des équipes qui me sont confiées.



Mes compétences :

Gestion de projet