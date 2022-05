Valéry COMTE

Fondateur de l’École de PNL de Lausanne, Valéry a toujours démontré un intérêt et une facilité pour la communication, l’enseignement et les relations humaines.



Sa personnalité dynamique, son expérience professionnelle ainsi que sa pratique quotidienne du Coaching et de la thérapie en cabinet privé, font de lui un formateur complet et riche en expériences.



Après un apprentissage de dessinateur en bâtiment, Valéry travaillera quelques années dans le domaine du graphisme et des supports publicitaires pour ensuite prendre une nouvelle direction dans l’informatique, la gestion de projet et enfin les ressources humaines.



En 2004, Valéry se remet en question et entame une démarche de développement personnel qui se transformera en formation professionnelle. Durant cette formation, il découvre les domaines de la PNL, de l’hypnose et de la systémique.



En 2007, Valéry s’associe à Laurence Martinache avec qui il ouvre, à Lausanne, le cabinet Source & Ressources. En 2008, il crée l’entité Coach n’ Go, spécialisée dans l’accompagnement de la vie professionnelle. En 2010, ce sera au tour de L’École de PNL de Lausanne de voir le jour.



Certifications



Enseignant PNL – NLPNL / PPI

Certifié par Paul Pyronnet & Nicole Catona

Centre de formation Paul Pyronnet Institut – Lyon.



Master en Programmation Neuro Linguistique.

Diplômé de l’institut Stratégie – Montréal.

Certification internationale INLPTA.



Coach-IPH en Coaching Interactionnel©.

Centre de formation Institut des Perspectives Humaines – Genève.



Praticien en Hypnose Ericksonienne et Humaniste.

Diplômé de l’Institut Français d’Hypnose Ericksonienne de Paris.



Psychopathologie.

Centre Pro Concept Fac – Montréal.



Systémique, Burnout et étape de Transition.

Centre Brief’R Formation – Genève.



Mes compétences :

Développement personnel

Systémique

Communication

PNL

Hypnose