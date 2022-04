Annelise GALLAND

Bonjour à tous et chacun,

ma passion depuis...toujours : le simple fait d'être des humains sur cette planète ! une envie constante, une attention toujours présente : être humain(e) en entier, d'où un double parcours de kinésithérapeute, et de psychologue et après des années de pratique de ces deux métiers, la réunion des deux dans la pratique de psychomotricienne. Au fil du temps, élaboration d'une "méthode" qui propose justement de se retrouver soi-même dans sa globalité, à partir d'un travail corporel = "sur" et "avec" le corps...si certains naviguent sur les mêmes ondes, welcome sur le mail ou mieux : en Bretagne !

...et en attendant le plaisir d'une rencontre, welcome tout de suite sur le site

